2018-09-26T06:28:47+03:00
Происшествия

В Свободненском районе амурчанин отправился на рыбалку и утонул

Мужчина поехал на озеро в трех километрах от деревни
Юлия ГОМАН
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ЧП случилось в Свободненском районе Приамурья 25 сентября. 64-летний житель села Костюковка около шести часов вечера поехал порыбачить на озеро, расположенное в трех километрах от деревни. Поскольку на звонки мужчина не отвечал, вызвали спасателей. Около десяти часов вечера подняли по тревоге весь личный состав пожарного поста ПЧ-65 села Костюковка.

На место происшествия помимо пожарных выехал и глава поселения. Подсвечивая себе фонариками, они осмотрели озеро. На его середине возле высокой травы они увидели лодку пропавшего рыбака. А на расстоянии 10-15 метров от нее пожарные нашли и утонувшего мужчину. Как сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, тело извлекли из воды, на месте происшествия работает полиция.

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