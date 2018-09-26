2018-09-26T08:15:55+03:00
Происшествия

Благовещенец, по вине которого в ДТП погиб ребенок, отправится в колонию-поселение

Водитель не уступил дорогу другому автомобилю
Полина ОЗЕРОВА
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Благовещенский городской суд 25 сентября вынес приговор 37-летнему жителю областного центра. По его вине случилось ДТП, в котором погиб ребенок.

Как было установлено на суде, 18 января этого года водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на желтый сигнал светофора в зону перекрестка Театральная - Зейская. Здесь он не уступил дорогу автомобилю Nissan Note, в результате чего машины столкнулись. В «Ниссане» находился 4-летний ребенок, от полученных травм малыш скончался на месте.

- Суд при назначении наказания данному гражданину учел наличие у него на иждивении малолетнего ребенка и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок два года, - сообщает прокуратура Амурской области.

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