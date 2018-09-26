Более 500 амурчан, потерявших урожай во время паводка, уже получили компенсации

26 Сент. 10:28 2018-09-26T10:28:00+03:00

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В Приамурье до сих пор сказываются последствия июльского паводка. Напомним, тогда было подтоплено 52 жилых дома в Благовещенске, Ивановском, Мазановском и Серышевском районах. Собственники жилья помещений Серышевского, Мазановского и Ивановского районов уже получили выплаты из областного (1 140 000 руб.) и муниципальных (1 140 000 руб.) бюджетов. Свои компенсации еще ждут благовещенцы, причем необходимые документы предоставили собственники только девяти квартир, еще десять этот до сих пор не сделали.

Единовременная материальная помощь положена и амурчанам, у которых утонул урожай - по 10 тысяч рублей. В списке на ее получение 695 человек, деньги получили уже 511 жителей Серышевского, Магдагачинского, Мазановского, Шимановского) и Ивановского районов. Остальные пострадавшие от паводка получат выплаты до 11 октября.

Кроме того, по данным минсельхоза Приамурья, из-за паводка в 15 районах области пострадало 191 сельхозпредприятие. Погибло 125354,9 га площадей посевов. Пакет документов с материалами о гибели посевов в середине августа отправили в минсельхоз России. Приамурью будут выделены средства из федерального бюджета, сумма компенсационных выплат еще уточняется. Об этом сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.