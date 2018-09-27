Благовещенск украсят к Новому году на 18,5 миллиона рублей

27 Сент. 05:46 2018-09-27T05:47:13+03:00

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Администрация Благовещенска объявила электронный аукцион на украшение города к Новому году. Как говорится в документах госзакупки, начальная стоимость контракта - чуть больше 18 600 тысяч рублей. На эти деньги подрядчик должен будет возвести на площади Ленина снежный городок с праздничной иллюминацией. Также здесь появится светодиодная беседка-шарик, а в районе фонтана - светодиодные конструкции «Семья оленей» и «Снеговик с метлой».

В снежном городке возведут традиционный каток и ограждение из снега. Горок будет семь: три маленькие полуметровые, две средние двухметровые и две большие пятиметровые. Еще поставят 15 снежных фигур и 24 ледяных. Разумеется, в контракт входит установка большой искусственной новогодней елки. Кроме того победителю аукциона предстоит оформить центральные улицы гирляндами, светящимися сосульками и снежинками, расставить по городу светодиодные деревья и смонтировать светодиодную елку на кольцевой развязке в микрорайоне.

Оговаривается, что город должен быть украшен до 25 декабря, а следить за сохранностью всей этой красоты подрядчику нужно будет до 28 февраля 2019 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 октября, а 15-го определится организация-победитель.

К слову, с 1 октября мэрия также будет принимать заявки на право открыть точку по продаже елок. Конкурс состоится 17 октября.