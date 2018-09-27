2018-09-27T09:11:42+03:00
Происшествия

В Благовещенске женщину с ребенком на руках сбила иномарка

При повороте налево водитель не пропустил пешеходов
Полина ОЗЕРОВА
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ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком, случилось в Благовещенске в девять часов утра 26 сентября. На нерегулируемом перекрестке Горького - Островского 24- летний водитель на автомобиле Toyota Echo при повороте налево не пропустил женщину-пешехода, которая несла на руках трехлетнюю девочку. Иномарка наехала на женщину и та не удержала дочку - девочка упала на дорогу. В итоге обе получили травмы и обратились в больницу.

В целом за минувшие сутки, как сообщает городской отдел ГИБДД, на дорогах Благовещенска и Благовещенского района было зарегистрировано 25 ДТП, пострадавшие были только в одном. Всего же с начала 2018 года в городе случилось 103 ДТП с участием пешеходов - шесть человек погибли, еще 100 получили различные травмы. В 23-х происшествиях пострадали дети-пешеходы.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, они обязаны уступить дорогу пешеходам, которые только ступили на дорогу или уже переходят на другую сторону. В соответствии со статьей 12.18. КоАП РФ за нарушение этого правила грозит административный штраф в размере одной тысячи пятисот рублей.

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