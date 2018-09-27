Амурский пловец Александр Брылин поучаствует в заплыве в Антарктиде

27 Сент. 10:16 2018-09-27T10:16:19+03:00

Он будет представлять Россию на соревнованиях, которые пройдут с 7 по 19 ноября

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Таких масштабных спортивных соревнований в Антарктиде еще не было. Как-то не располагает, видимо, к этому обстановка и температура за окном. Но в этом году на Южном полюсе соберутся спортсмены из 25 стран, чтобы преодолеть дистанции в один километр и одну милю в действительно ледяной воде. Представлять Россию будет известный спортсмен из Приамурья и, на минуточку, рекордсмен страны по времени пребывания в ледяной воде Александр Брылин.

Александр Брылин известен своими достижениями, среди 38-километровый заплыв по Енисею (а температура воды там была всего 9 градусов) и эстафета через Берингов пролив.

Соревнования по плаванию в холодной воде в Антарктиде пройдут с 7 по 19 ноября. К слову, идея устроить заплыв в царстве пингвинов пришла в голову президенту Всемирной федерации зимнего плавания Рэму Баркаю - в 2009 году он уже плавал в антарктических водах. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области.