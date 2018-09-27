В Благовещенске прошла инаугурация Василия Орлова

27 Сент. 11:28 2018-09-27T11:29:40+03:00

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Церемония инаугурации нового главы региона проходила в Амурском театре драмы. Василий Орлов официально вступил в должность губернатора Приамурья, избавившись от приставки врио. Он принес присягу на тексте Конституции России и Устава Амурской области.

- Очень жаль, что мой дед, почетный житель Благовещенска, Василий Михайлович Ступников не дожил до этого дня. Я думаю, сегодня он бы мной гордился, - сказал губернатор Василий Орлов.

Присутствовавший на церемонии инаугурации председатель Амурского избиркома Николай Неведомский отметил, что выборы были признаны состоявшимися и действительными, а Василий Орлов набрал более 55% голосов. Поздравил губернатора и дальневосточный полпред Юрий Трутнев, отметив при этом, что в Приамурье очень много работы.

- Строится вторая очередь космодрома, возводится газоперерабатываюший завод, реализуются масштабные проекты в области сельского хозяйства. Надо сделать так, чтобы и эти, и новые проекты были реализованы. И самое главное: на базе реализации инвестпроектов необходимо создать лучшие условия для жизни людей. Важно добиться улучшений в сферах здравоохранения и образования, выполнить Указ Президента Российской Федерации. Я желаю вам в этом успеха, - добавил полпред, передав Василию Орлову папку с поручениями президента и правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.