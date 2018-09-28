2018-09-28T04:03:39+03:00
Происшествия

Благовещенец дал взятку качелями

И не простыми, а роскошными и за 48 тысяч рублей
Алексей КОЗЫРИН
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На днях Благовещенский районный суд назначил огромный штраф в размере более полутора миллионов рублей жителю Благовещенска. Осудили его за дачу взятки. Что интересно, начальника инспекции Госстройнадзора он попытался разжалобить не деньгами, а вещью вполне материальной – садовыми качелями.

- Судом установлено, что данный гражданин, осуществляя функции связанные со строительством и эксплуатацией многоквартирных домов в городе Благовещенске, дал взятку в виде «Качель садовых «Канны», стоимостью более 48 000 рублей, начальнику инспекции Госстройнадзора области, за незаконное бездействие по результатам контрольного мероприятия, - уточнили в прокуратуре Амурской области.

Почти пятьдесят тысяч рублей – ценность взятки в виде качелей потянула на значительный размер. Тюремного срока благовещенцу давать не стали, но вот штраф выписали изрядный. Начальника инспекции Госстройнадзора суд еще ждет – за получение взятки ему, как должностному лицу, светит тюрьма.

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