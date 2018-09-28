В Благовещенске во время пожара погиб мужчина

28 Сент. 06:37 2018-09-28T06:37:55+03:00

Его тело было найдено уже после того, как огонь удалось потушить

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ЧП произошло в ночь на 28 сентября на улице Пролетарской. Сообщение о том, что загорелся один из расположенных здесь частных деревянных домов поступило пожарным около половины третьего ночи. Когда расчеты прибыли на место, горела крыша дома и веранда.

В тушении пожара приняли участие 11 человек и 3 единицы техники пожарного подразделения, сотрудники поисково-спасательного отряда Благовещенска в составе 4 человек и 1 единицы техники, инспекторы отдела надзорной деятельности и сотрудники испытательной пожарной лаборатории Амурской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

По данным правоохранительных органов в сгоревшей квартире был найден труп мужчины, скорее всего он отравился угарным газом и не смог выбраться из огня.