2018-10-01T06:15:44+03:00
Общество

В Зею выпустили 270 тысяч мальков сазана

Таким образом предприятия, наносящие вред экологии, восполняют потери природы
Алексей КОЗЫРИН
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Огромное количество, порядка 270 тысяч особей молодого сазана выпустили в реку Зея в Мазановском районе Амурской области. Мальки совсем крохотные, весом всего по пять грамм. Однако через пять лет многие из них вырастут в многокилограммовую промысловую рыбу. Привезли мальков спецтранспортом из Хабаровского края, разведен он был на Анюйском рыбоводном заводе.

- Сазан был выбран как наиболее неприхотливый вид, идеально подходящий для наполнения ихтиофауны местных водоемов. Рыба относится к бентофагам - то есть питается в основном придонной растительностью, хотя сазаны достаточно всеядны и без труда кормятся в амурских водоемах. А их в свою очередь с удовольствием едят местные хищники, - рассказал начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Мальков приобрели за свой счет компании, строящие мост через Амур, дорожные и золотодобывающие предприятия. Известно, что такие предприятия в ходе своей деятельности наносят вред природе. Таким образом этот вред будет компенсирован.

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