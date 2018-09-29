В Благовещенске неизвестные подожгли жилой дом

29 Сент. 03:45 2018-09-29T03:45:16+03:00

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Вечером в пятницу, 28 сентября, загорелся частный деревянный дом на улице Октябрьской. Когда на место ЧП прибыли пожарные, горел один из внешних углов здания. Потушить огонь удалось быстро, но внутренние помещения все же пострадали.

- В результате пожара повреждена квартира №1 изнутри, стена дома на площади около пяти квадратных метров. Предположительно пожар возник в результате поджога, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Кто совершил поджог – неизвестно. Поиском преступника займутся правоохранительные органы.

КСТАТИ

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