2018-09-29T05:49:02+03:00
Общество

Два дома для дольщиков достроили в Чигирях

Закончить долгострои удалось только после вмешательства прокуратуры
Алексей КОЗЫРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Чигири под Благовещенском ввели в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома. Ключи от долгожданных квартир получат 24 человека. Ждать своего жилья им пришлось шесть лет. Строительство началось еще в 2012 году, но в 2015-м прекратилось в связи с тем, что занимавшаяся домами компания обанкротилась.

На протяжении последних двух лет прокуратура следила за доведением этих домов до ума. Судиться пришлось с администрацией района, затягивавшей выдачу разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Прокуратура наказала и директора разорившейся фирмы (он получил срок за растрату денег дольщиков), и конкурсного управляющего – за затягивание процесса строительства.

- В результате принятых мер прокурорского реагирования строительство двух проблемных объектов завершено, дома введены в эксплуатацию. С 27 сентября начата работа по подписанию актов приема-передачи жилых помещений собственникам, регистрации права собственности в управлении Росреестра, - отчитались в прокуратуре Амурской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске ввели особый противопожарный режим
Советник министра по развитию Дальнего Востока прибыл в Приамурье
Специалисты завершили первый этап ликвидации полостей под космодромом Восточный
В Благовещенске пожарные спасали людей из горящей пятиэтажки
Перелеты из Благовещенска в Экимчан могут субсидировать
В Приамурье почтальон потратила чужие пенсии на свои кредиты
Губернатор Приамурья недоволен Фондом капремонта
Микрорайон возле Благовещенска оставался без горячей воды два месяца
В Благовещенске перекрыли улицы в районе горбольницы
В Благовещенске откроется выставка к 160-летию открытия золота в Приамурье
До конца ноября в Приамурье благоустроят 45 дворов
На границе с Приамурьем задержали три машины с рыбой
В этом году в Приамурье утонуло 25 человек
Амурчане выбрали трех лучших участковых
Благовещенский «Реал» не откроют
Правой рукой мэра Благовещенска стал замминистра
Благовещенцы взяли автомобиль напрокат и ограбили пенсионерку
300 благовещенцев проверили свое здоровье бесплатно
Амурчане стали реже совершать преступления в нетрезвом виде