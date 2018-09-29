Два дома для дольщиков достроили в Чигирях

29 Сент. 05:49 2018-09-29T05:49:02+03:00

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В селе Чигири под Благовещенском ввели в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома. Ключи от долгожданных квартир получат 24 человека. Ждать своего жилья им пришлось шесть лет. Строительство началось еще в 2012 году, но в 2015-м прекратилось в связи с тем, что занимавшаяся домами компания обанкротилась.

На протяжении последних двух лет прокуратура следила за доведением этих домов до ума. Судиться пришлось с администрацией района, затягивавшей выдачу разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Прокуратура наказала и директора разорившейся фирмы (он получил срок за растрату денег дольщиков), и конкурсного управляющего – за затягивание процесса строительства.

- В результате принятых мер прокурорского реагирования строительство двух проблемных объектов завершено, дома введены в эксплуатацию. С 27 сентября начата работа по подписанию актов приема-передачи жилых помещений собственникам, регистрации права собственности в управлении Росреестра, - отчитались в прокуратуре Амурской области.