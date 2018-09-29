Двух больных с севера Приамурья пришлось доставлять в Благовещенск вертолетом
Эвакуировать двух пациентов 28 сентября пришлось специалистам Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Больные находились в Экимчане, в местной районной больнице. Однако местные врачи не могли оказать им всю необходимую помощь и запросили эвакуацию пациентов в Благовещенск, в Амурскую областную клиническую больницу.
- Эвакуацию произвели спасатели на вертолете Ми-8. Двух пациентов сопровождали два врача. За время полета состояние пациентов не ухудшилось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.
Сейчас больные находятся под наблюдением опытных врачей. В областном центре им оказывают помощь с помощью современных лекарств и оборудования.