2018-10-01T03:35:31+03:00
Общество

Амурчанка, которую искали всей областью, сама вышла на связь

Студентка из Белогорска нашлась, когда увидела свои фото в соцсетях
Людмила СУДЕЙКИНА
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Пропавшая в начале сентября студентка колледжа сервиса и торговли из Белогорска Яна Ищук сама обратилась в органы МВД, когда увидела, что ее ищут по всей области. На то, чтобы у девушки проснулась сознательность, ушло около полутора часов с момента опубликования ее фотографии в соцсетях и новостных лентах информ агентств. Как оказалось, она все время находилась в поселке Серышево Амурской области, это более 20 километров от Белогорска. Но у кого и зачем она там находилась - это Яна не рассказала. Однако, девушка пообещала, что не будет больше исчезать и снова будет посещать занятия в Амурском колледже сервиса и торговли.

Напомним, что студентка колледжа перестала появляться на занятиях еще в самом начале сентября. Через некоторое время ее объявили в розыск как пропавшую и к поискам подключилось МВД. Добровольцы и журналисты опубликовали фотографию пропавшей девушки на своих информационных ресурсах в конце сентября - и буквально на следующие сутки девушка сама вышла на связь по телефону.

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