2018-10-01T04:40:31+03:00
Общество

Амурчане стали реже совершать преступления в нетрезвом виде

В региональном правительстве рассказали, как идет борьба с нелегальным алкоголем и пьяницами
Алексей КОЗЫРИН
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По сравнению с прошлым годом количество преступлений, совершенных амурчанами в состоянии алкогольного опьянения снизилось на7,2 процента. Произошло это, по мнению властей, благодаря принятым мерам. В частности, проводятся массовые изъятия нелегального алкоголя, продавцов контрафакта ищут даже через Интернет. Предприниматели уже выплатили порядка 600 тысяч рублей штрафов, 34 сайта, через которые реализовывался алкоголь, были закрыты решением суда.

- Мы видим, что комплекс принятых мер позволил достаточно плотно подойти к решению проблем, связанных с бесконтрольным употреблением алкогольной продукции и незаконным оборотом алкоголя на территории области. Налажено прочное межведомственное взаимодействие, большие усилия приложены всеми участниками процесса. Сейчас наша главная задача - продолжить совместную плодотворную работу в этом направлении, - заявила и.о. министра ВЭСТиП Валентина Дацко.

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