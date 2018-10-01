2018-10-01T06:23:09+03:00
Общество

300 благовещенцев проверили свое здоровье бесплатно

Возле ОКЦ состоялась акция «Радуга здоровья»
Алексей КОЗЫРИН
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С подачи благовещенской мэрии и при поддержке дирекции Общественно-культурного центра на выходных горожане могли проверить состояние своего здоровья совершенно бесплатно. Для этого медики проводили анализы и обследования прямо на площади возле ОКЦ.

- 50 человек сделали флюорографию, экспресс-тест на ВИЧ прошли 50 человек, 150 человек проверили уровень сахара в крови. Особенно длинные очереди выстроились на УЗИ щитовидной железы, к специалисту-офтальмологу, терапевту и на измерение уровня сахара в крови, - рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Кроме того благовещенцы могли узнать свой вес, рост, степень насыщения крови кислородом и другие параметры. Была возможность сделать и прививку от гриппа: вакцину от гриппа прямо там получили 120 человек.

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