2018-10-01T07:36:55+03:00
Происшествия

Благовещенцы взяли автомобиль напрокат и ограбили пенсионерку

Полиция задержала похитителей сумочки по горячим следам
Алексей КОЗЫРИН
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На днях благовещенской полиции удалось задержать двух грабителей. К сотрудникам правопорядка обратилась жительница областного центра, пенсионерка. Неизвестный вырвал из ее рук сумку, в которой были документы и деньги, и скрылся на машине.

- Сотрудники уголовного розыска осмотрели все прилегающие дворы в районе совершения преступления, опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Оперативники установили вероятный маршрут, по которому передвигался злоумышленник, а также автомобиль, на котором он скрылся, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

Следователи выяснили, что двое парней взяли автомобиль напрокат. Один из них похитил сумку, второй ожидал подельника в машине. Грабителей вычислили и задержали в их же квартирах. Попутно выяснилось, что ранее эти же ребята успели ограбить еще одного жителя Благовещенска. Суда они будут ожидать за решеткой.

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