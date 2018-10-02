2018-10-02T04:19:42+03:00
Общество

Правой рукой мэра Благовещенска стал замминистра

Александр Плешкевич назначен первым замом Валентины Калиты
Алексей КОЗЫРИН
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На должность первого заместителя мэра Благовещенска назначен Александр Плешкевич. Фото: сайт мэрии Благовещенска.На должность первого заместителя мэра Благовещенска назначен Александр Плешкевич. Фото: сайт мэрии Благовещенска.
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После отъезда Владимира Константинова, долгие годы помогавшего Валентине Сергеевне по хозяйству, в Свободный (сейчас он там врио градоначальника), в команде мэрии появилась значительная брешь. Об этом даже губернатор Василий Орлов упоминал, посетовав, что в помощь мэру Благовещенска хорошо бы найти вместо Константинова другого крепкого хозяйственника, ориентирующегося в ЖКХ и строительстве как рыба в воде. И вот, похоже, такого человека нашли.

- На должность первого заместителя мэра Благовещенска назначен Александр Плешкевич, он будет курировать вопросы архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы Приамурья, - сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Александр Валентинович – коренной житель амурской столицы, город знает. По образованию он инженер-строитель и как раз со строительством и была связана вся его карьера. Не новичок он и в мэрии – здесь он долгое время пребывал на высоких постах в нескольких управлениях. Два последних года работал и в правительстве региона, на должности первого заместителя министра транспорта и строительства.

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