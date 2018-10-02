2018-10-02T05:05:12+03:00
Общество

Благовещенский «Реал» не откроют

Владельцы торгового центра не смогли добиться отмены запрета суда
Алексей КОЗЫРИН
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1 октября Амурский областной суд, выступив как апелляционная инстанция, оставил с «Реалом» все как есть. Стоять ему закрытому еще долго…

Когда в конце весны этого года внезапно прикрыли торговый центр «Реал», что напротив ВДНХ, была надежда, что вот-вот все нарушения устранят и единственные в этом районе города продуктовый супермаркет, крупный магазин товаров для ремонта и дома, детская развлекательная площадка, кафешки снова заработают. Но усилия владельцев центра оказались тщетны – уж слишком коряво был он построен. После страшной трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, власти решили таких нарушений пожарной безопасности не терпеть. А нарушений там масса.

- В подвале здания часть помещений используются не по назначению, не везде есть автоматическая система пожаротушения, ширина эвакуационных выходов не соответствует нормам, в конце концов, без всяких разрешений достроен четвертый этаж, - уточняют в прокуратуре Амурской области.

Установкой огнетушителей владельцы центра не отделаются. Здание требует капитальной реконструкции. Открыть «Реал» разрешат лишь после того как ТРЦ заново пройдет все экспертизы и получит разрешение на ввод в эксплуатацию. Хватит ли у владельцев на это денег?

Многочисленные магазины перебрались в другие торговые центры города, а некоторые и совсем позакрывались. ТРЦ, единственный в своем роде в районе ВДНХ, пустует.

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