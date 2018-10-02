2018-10-02T05:54:42+03:00
Общество

Амурчане выбрали трех лучших участковых

Теперь нужно определиться, кто будет бороться за первое место на уровне страны
Алексей КОЗЫРИН
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Первый этап выбора народного участкового в Приамурье завершен. Голосование определило трех лучших, по мнению амурчан, участковых полицейских. Ими стали майор полиции Вячеслав Суворов из Тынды, капитан полиции Артем Тарасенко из Тамбовского района и старший лейтенант полиции Артем Ревуцкий из Белогорска.

- Рейтинг участковых сформировали не статистические данные, а мнение людей. При выборе претендентов за звание лучшего народного участкового учитывались профессионализм, компетентность, а также личные качества, - отмечают в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

Второй этап голосования будет также региональным. Из трех лучших амурчанам предстоит выбрать одного самого-самого. Именно этот участковый сможет участвовать в конкурсе «Народный участковый» на уровне страны.

Онлайн-голосование по второму этапу конкурса пройдет с 7 по 16 октября текущего года. За своих участковых амурчане могут проголосовать на официальном сайте УМВД России по Амурской области в разделе «Народный участковый-2018».

Третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября текущего года на официальном интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель.

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