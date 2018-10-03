В этом году в Приамурье утонуло 25 человек

3 Окт. 03:58 2018-10-03T03:58:07+03:00

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Печальные итоги купального сезона подвели накануне в правительстве Амурской области. Погибших меньше, чем в прошлом году, но цифра все равно впечатляет – 25 человек, в том числе четверо детей, утонули.

Чаще всего причиной гибели на воде - купание в неустановленных местах, в нетрезвом виде. Дети гибнут из-за недосмотра взрослых.

Для того чтобы переломить ситуацию и снизить количество жертв на воде, власти обучают спасателей-добровольцев, следят за состоянием пляжей. В следующем году, возможно, серьезно увеличат штрафы за купание в неподходящих для этого местах.

- Важно проводить качественную работу по информированию граждан. Необходимо сделать так, чтобы люди, отправляясь на тот или иной пляж, знали о том, сколько трагедий на воде уже произошло, знали причины этих трагедий. Необходимо также рассмотреть вопрос с увеличением суммы штрафа – пусть граждане также знают об этом. Может, кому-то это спасет жизнь, - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.