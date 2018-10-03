2018-10-03T04:17:22+03:00
Общество

На границе с Приамурьем задержали три машины с рыбой

Груз не прошел ветеринарный контроль
Алексей КОЗЫРИН
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Порядка четырех тонн мороженной рыбы задержали сотрудники Россельхознадзора совместно с полицией на пункте пропуска в Приамурье. Речь идет о трех разных случаях, произошедших в конце сентября. Сейчас в регион как раз массово везут рыбу с Тихого океана.

- На всю изъятую рыбу у владельцев не было ветеринарных сопроводительных документов. Мы обращаем внимание перевозчиков продукции животного происхождения, что данная продукция должна сопровождаться такими документами, характеризующими территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода, - предупреждают в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

Владельцам нелегальной рыбы придется заплатить штрафы. Сама продукция будет уничтожена.

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