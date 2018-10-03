До конца ноября в Приамурье благоустроят 45 дворов

3 Окт. 08:50 2018-10-03T08:50:19+03:00

Некоторые из них уже преобразили по проекту «Формирование комфортной городской среды»

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Все работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Амурской области планируют завершить до ноября 2018 года. В его рамках должны привести в порядок 45 дворовых и 8 общественных территорий по всему региону. Один из благоустроенных дворов на днях открыли в п. Магдагачи.

- Благодаря реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», в рамках которого в Приамурье вот уже второй год подряд осуществляются мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», дворовая территория двух многоквартирных домов поселка преобразилась. Появился новый асфальт, обустроены парковочные и пешеходные зоны, отремонтирована проезжая часть, установлен новый бортовой камень, скамейки и урны для мусора, - рассказал глава Магдагачинского района Николай Мамутин.

Торжественное открытие состоялось 1 октября. На работы потратили более 4 миллионов рублей, и это только начало - жители поселка планируют и дальше участвовать в программе.