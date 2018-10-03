В Благовещенске откроется выставка к 160-летию открытия золота в Приамурье

3 Окт. 08:51 2018-10-03T08:51:46+03:00

«Виток золотой спирали» - именно такое название носит книжная выставка, которая откроется в Амурской областной библиотеке 5 октября.

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Посвящена она 160-летию открытия амурского золота и 150-летию начала его промышленной добычи.

История нашего золота связана с именем известного горного инженера Николая Аносова. Именно он основал в 1868 году Верхне-Амурскую золотопромышленную компанию, которая и добыла первое золото на Васильевском прииске. Драгоценный металл был первым не только для Приамурья, но и для всего Дальнего Востока.

Каждый желающий может посмотреть на выставке редкие книги, посвященные истории амурского золота. В основном это издания XIX века,

но есть и современные источники. Все желающие смогут увидеть, например, книги Павла Афанасьева, изучающего историю золотодобычи свыше 20 лет. Для выставки он предоставил карту маршрутов и рисунки из рукописных мемуаров Н. Аносова, недавно обнаруженных в Москве в одном из частных архивов.

Выставка будет работать в отделе краеведения и редких книг со 2 по 20 октября, сообщается на сайте областной библиотеки.