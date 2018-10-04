2018-10-04T09:48:53+03:00
Общество

В Благовещенске перекрыли улицы в районе горбольницы

На трех участках будут вестись дорожные работы
Алексей КОЗЫРИН
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Сразу три участка дорог будут перекрыты в Благовещенске до середины октября. Один из них – это улица Горького в квартале между Загородной и Больничной. Здесь с 4 по 8 октября будет проводиться укладка инженерных сетей. Дорогу перекроют только наполовину – все-таки важная магистраль, ведущая и к городской больнице, и к роддому.

Второй участок – улица Загородная между Амурской и Горького. Здесь дорогу раскопают 8 октября, а закончить все работы обещают 12-го.

Кроме того, с 5 по 15 октября перекроют в этом районе и улицу Амурскую, на участке между Больничной и Батарейной. И тоже в связи с ремонтными работами. Подъехать к многоэтажкам в этом районе можно будет через улицу Батарейную и переулок Серышевский.

- Мы просим водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, - предупреждают в пресс-службе мэрии Благовещенска.

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