Микрорайон возле Благовещенска оставался без горячей воды два месяца

4 Окт. 07:50 2018-10-04T07:50:12+03:00

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Жители микрорайона «Европейский» так долго оставались без горячей воды, что пожаловались в прокуратуру. Два месяца в их домах не текла из кранов даже тепленькая вода. Как выяснилось, подрядчик, который должен занимался ремонтом теплосетей, подходящих к микрорайону, затянул с ремонтом. Закончить его рабочие должны были еще 15 сентября, но на тот момент было сделано лишь три четверти работ.

- По СанПиНу время отключения потребителей, проживающих в многоквартирных домах, от горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. По данному факту заместитель прокурора внес представление мэру города Благовещенска с требованием незамедлительно принять меры к восстановлению подачи горячего водоснабжения в микрорайон «Европейский», которое рассмотрено и удовлетворено, 30 сентября 2018 года возобновлена подача горячей воды в микрорайон, - сообщили в прокуратуре Амурской области.