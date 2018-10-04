Губернатор Приамурья недоволен Фондом капремонта

4 Окт. 09:15 2018-10-04T09:16:43+03:00

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В неприятную ситуацию угодило руководство амурского отделения Фонда капитального ремонта, похоже, по причине плохой связи. Губернатор Приамурья Василий Орлов работает на севере региона, в Селемджинском районе. Местные жители посетовали: дома изношены, «управляйки» такую рухлядь на баланс не берут, а когда здания начнут капитально ремонтировать – неизвестно.

Как оказалось, неизвестно это и в Фонде капремонта. Во всяком случае представитель Фонда, в срочном порядке вызванный на видеоконференцию, ответить на вопрос Василия Орлова не смог. До руководства фонда вообще дозвониться не вышло.

- Я уже не раз делал замечания руководителю Фонда относительно эффективности его работы. По моему поручению два месяца назад специалисты Фонда должны были подготовить предложения в изменение законодательства, которые позволили бы более оперативно и эффективно расходовать средства на необходимый ремонт. Однако предложения до сих пор не готовы», - возмутился губернатор и пообещал принять к руководству Фонда капремонта самые жесткие меры.