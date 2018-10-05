2018-10-05T04:19:27+03:00
Происшествия

В Приамурье почтальон потратила чужие пенсии на свои кредиты

Украв 26 тысяч рублей, она получила в качестве наказания лишь год условно
Алексей КОЗЫРИН
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В Амурской области, в одном из сел Ромненского района почтальона, что называется, бес попутал. Женщина регулярно и без всяких сбоев разносила старикам на селе пенсии. Но случилась личная неприятность – нечем было заплатить по счетам, а срок выплаты кредита был уже совсем близко. Будучи не простым почтальоном, а начальником отделения, женщина имела доступ к оформлению всех нужных документов. И пошла на преступление: 26 тысяч рублей, предназначавшихся для пенсионеров, она изъяла из кассы и заплатила кредит вовремя. Вот только обман быстро вскрылся. Правда, наказали почтальона не слишком сурово.

- Суд при назначении наказания бывшему начальнику почтового отделения учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, условно, с испытательным сроком в 1 год, - уточнили в прокуратуре Амурской области.

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