2018-10-05T05:33:38+03:00
Общество

Перелеты из Благовещенска в Экимчан могут субсидировать

Губернатор Приамурья обещал помочь жителям отдаленного поселка
Алексей КОЗЫРИН
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5 октября глава Амурской области Василий Орлов прибыл в Экимчан. Одна из проблем, о которой говорили на встрече с губернатором местные жители – авиаперевозки. Железнодорожного сообщения с этим отдаленным поселком нет, машина из Благовещенска до Экимчана идет до 14 часов, а авиарейсы – дороги и нерегулярны. Проблема обостряется еще и тем, что в поселке нет даже роддома – беременных женщин приходится отправлять в Благовещенск, иногда и вертолетами санавиации. Между тем реконструкция аэродрома в Экимчане затянулась – подрядчик не выполнял работы в срок и контракт с ним расторгли, теперь ищут нового.

- Я думаю, мы сможем субсидировать такие перелеты. Необходимо просчитать необходимые средства и заложить их в бюджет региона. Расстояние очень серьезное, авиаперелёт стоит денег. Нужно помочь, - заявил Василий Орлов.

Говорили и о необходимости надежной паромной переправы до Огоджи – туда в теплое время года можно добраться только на лодках.

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