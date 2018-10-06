В Благовещенске пожарные спасали людей из горящей пятиэтажки

СЕГОДНЯ 05:20 2018-10-06T05:20:24+03:00

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Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Дьяченко поступило вечером 5 октября. Огнеборцы Благовещенского гарнизона - 10 человек и четыре единицы техники - прибыли на место спустя шесть минут. Горела квартира на четвёртом этаже, из окон валил дым.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области, незамедлительно для разведки было сформировано звено газодымозащитной службы. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще четверых пожарные спасли. В течение восьми минут открытое горение ликвидировали. В результате огнем повреждена комната на площади девять квадратных метров, уничтожены вещи и мебель, квартира закопчена по всей площади.

Причина и виновник пожара устанавливаются, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.