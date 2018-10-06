Специалисты завершили первый этап ликвидации полостей под космодромом Восточный

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-06T06:03:56+03:00

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В Амурской области строители завершили первый этап работ по ликвидации полостей под стартовым столом на космодроме Восточный. Об этом сообщается на официальном сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

- На космодроме Восточный завершен 1-й этап инъектирования стартового стола. Первая и вторая часть специального раствора введены в пустоты под обшивкой стартового стола. Строго по графику состояние обшивки стартового стола будет восстановлено до требований конструкторской документации, — рассказали в ЦЭНКИ.

О полостях под железобетонным основанием стартового стола на космодроме «Комсомолке» стало известно 12 сентября. При этом контракт на ремонтные работы на Восточном подписали еще 5 октября. Заказчиком выступило подразделение Роскосмоса, исполнителем - компания «Адонис» из Благовещенка. По контракту на ликвидацию полостей будет потрачено примерно 4,5 миллиона рублей.