Советник министра по развитию Дальнего Востока прибыл в Приамурье

СЕГОДНЯ 07:39 2018-10-06T07:48:12+03:00

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Советник министра по развитию Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин приехал в Амурскую область. Он уже посетил стройплощадку моста через Амур с рабочим визитом и провёл совещание, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и строительства.

- Цель визита - проконтролировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина и Правительства России, ускорить строительство пунктов пропуска через государственную границу на месте возведения двух мостов в Дальневосточном Федеральном округе, а, также, не снижая темпов, выполнять контрактные обязательства и графики, взятые на себя, - говорится в сообщении.

Советник министра отметил, что строительство идёт по графику, государственные и надзорные органы как следует контролируют происходящее на объекте. Вопросов по качеству и количеству проделанных работ нет.

- Требующая внимания шестая опора находится на контроле. По объективным причинам, связанным с длительными и интенсивными дождями этим летом в Амурской области, это привело к поднятию допустимого уровня воды в Амуре, в результате появилась небольшая сдвижка в сроках выполнения работ на данной опоре. Строителями были приняты дополнительные технологические решения, которые позволяют наверстать упущенные сроки и вернуться в график по работам, касающимся именно шестой опоры, - считает Дмитрий Тетенькин.

Также на встрече обсудили, насколько мост готов к работам по строительству международного пункта пропуска, мероприятия по открытию которого сейчас готовит Минтранс РФ. Подрядчики и заказчик (филиал компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске) подтвердили - к строительству пункта пропуска объект готов.