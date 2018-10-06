В Благовещенске ввели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-06T12:10:03+03:00

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С 6 октября в Благовещенске установили особый противопожарный режим, сообщили в администрации города. В это время запрещается проведение любых работ с использованием открытого огня. Нельзя разжигать костры, угли в мангалах, отжигать сухую траву на дачных участках.

За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима нарушители могут получить штраф. Для физических лиц он составит от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

С 15 сентября на территории Благовещенска уже зафиксировали два пала – в районах турбазы «Снежинка» и базы «Песчанка» БГПУ. Спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС Благовещенска совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области, МО МВД России «Благовещенский» ежедневно патрулируют окрестности города.