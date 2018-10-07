2018-10-07T12:29:30+03:00
Общество

В воскресенье в Приамурье ожидается мокрый снег

Местми синоптики обещают и сильные дожди
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Сегодня, 7 октября, в большинстве районов Приамурья пройдут дожди. На севере ожидается мокрый снег, в некоторых районах осадки будут сильными. Также местами синоптики прогнозируют налипание мокрого снега.

Днем по области переменная облачность. Ветер северо-восточный, северный со скоростью 4-9 метров в секунду,с порывами до 15 метров в секунду. Температура — 11-16 градусов выше нуля, местами — от +5 до +10.

В Благовещенске днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный — 7-12 метров в секунду. Термометры покажут +13..+15 градусов.

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