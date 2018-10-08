2018-10-08T03:15:12+03:00
Происшествия

В МЧС рассказали о подробностях пожара на Воронкова

В десятиэтажном доме в Благовещенске едва не сгорели три квартиры
Алексей КОЗЫРИН
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Пожарные потушили пламя на девятом этаже многоэтажного жилого дома на Воронкова 19/1 за пять минут. Но была реальная угроза уничтожения трех квартир на этаже. К счастью, огнеборцам удалось вовремя сбить пламя.

- 15 человек и шесть единиц техники прибыли на место ЧП через пять минут после сообщения о пожаре. Из окна девятого этажа шел дым. Звено газодымозащитной службы немедленно выдвинулось на разведку. Как оказалось, горел диван в правом крыле подъезда на девятом этаже, рядом с диваном жильцы хранили вещи, детские игрушки. У импровизированной кладовой не было двери, к вещам был свободный доступ. В течение пяти минут открытое горение ликвидировали. В результате огнем уничтожены диван, вещи, повреждены окно, лакокрасочное покрытие стен, потолок и стены закопчены по всей площади. Три квартиры, расположенные вблизи очага пожара на лестничной клетке, от распространения огня пожарные спасли, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Причина и виновник пожара пока не установлены. Эксперты выясняют все обстоятельства происшествия.

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