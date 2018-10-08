За три дня в Благовещенске задержали 39 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 07:17 2018-10-08T07:52:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С 5 по 7 октября полиция в Благовещенске и Благовещенском районе обращала повышенное внимание на водителей. Останавливали многих, проверяли – не выпил ли человек перед тем как сесть за руль.

- Всего в ходе проведения мероприятия «Нетрезвый водитель!» сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах города и района выявлено 1127 нарушений правил дорожного движения. В том числе 39 водителей были замечены за управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Причем 13 человек были задержаны за неоднократные случаи пьянства за рулем, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

ГИБДД напоминает, что управление машиной в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.