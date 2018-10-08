Спасатели ищут рыбака, пропавшего в Приамурье

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-08T08:38:54+03:00

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ЧП с тремя мужчинами, рыбачившими на Селемдже в Мазановском районе, произошло 6 октября. Их лодка перевернулась, люди оказались в холодной воде. Один из рыбаков смог выплыть на берег сам, второго обнаружили спасатели на следующий день. Он выжил, хотя и промерз. А вот судьба третьего мужчины неизвестна.

- 8 октября в Мазановский район отправилась поисково-спасательная группа города Свободного из шести человек Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. На данный момент третий рыбак не найден. Спасатели-водолазы Амурского центра начнут его поиски сегодня по прибытию на место происшествия, - сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.