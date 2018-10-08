2018-10-08T08:38:54+03:00
Происшествия

Спасатели ищут рыбака, пропавшего в Приамурье

Мужчина исчез при опрокидывании лодки на реке Селемджа.
Алексей КОЗЫРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП с тремя мужчинами, рыбачившими на Селемдже в Мазановском районе, произошло 6 октября. Их лодка перевернулась, люди оказались в холодной воде. Один из рыбаков смог выплыть на берег сам, второго обнаружили спасатели на следующий день. Он выжил, хотя и промерз. А вот судьба третьего мужчины неизвестна.

- 8 октября в Мазановский район отправилась поисково-спасательная группа города Свободного из шести человек Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. На данный момент третий рыбак не найден. Спасатели-водолазы Амурского центра начнут его поиски сегодня по прибытию на место происшествия, - сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье впервые поставили прививку от гриппа почти половине населения
За три дня в Благовещенске задержали 39 пьяных водителей
В МЧС рассказали о подробностях пожара на Воронкова
В воскресенье в Приамурье ожидается мокрый снег
В Благовещенске ввели особый противопожарный режим
Советник министра по развитию Дальнего Востока прибыл в Приамурье
Специалисты завершили первый этап ликвидации полостей под космодромом Восточный
В Благовещенске пожарные спасали людей из горящей пятиэтажки
Перелеты из Благовещенска в Экимчан могут субсидировать
В Приамурье почтальон потратила чужие пенсии на свои кредиты
Губернатор Приамурья недоволен Фондом капремонта
Микрорайон возле Благовещенска оставался без горячей воды два месяца
В Благовещенске перекрыли улицы в районе горбольницы
В Благовещенске откроется выставка к 160-летию открытия золота в Приамурье
До конца ноября в Приамурье благоустроят 45 дворов
На границе с Приамурьем задержали три машины с рыбой
В этом году в Приамурье утонуло 25 человек
Амурчане выбрали трех лучших участковых
Благовещенский «Реал» не откроют
Правой рукой мэра Благовещенска стал замминистра
Благовещенцы взяли автомобиль напрокат и ограбили пенсионерку
300 благовещенцев проверили свое здоровье бесплатно
Амурчане стали реже совершать преступления в нетрезвом виде