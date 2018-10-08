В Приамурье впервые поставили прививку от гриппа почти половине населения

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-08T08:54:42+03:00

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В Амурской области завершилась кампания по вакцинации населения от вируса гриппа. И завершилась успешно. Прививку получил каждый второй, хват населения вакцинацией составил 49,5 процента. Таких высоких показателей в регионе еще не было. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в 2017 году было вакцинировано 46,2 процента населения, а в далеком 2005 – всего 17,5 процента.

- Всего привито 394 868 амурчан, в том числе 101 014 лиц старше 60 лет, 82 290 школьников, 34 954 лиц с хроническими заболеваниями, 34 158 детсадовца, 21 155 педагогов, 17255 медицинских работников, 15886 детей до трех лет, 11 998 студентов, 2 053 призывника, 957 беременных женщин и 112 846 лиц из других групп риска. За счет собственных средств работодателей в этом году привито 6 248 человек, - приводят цифры в амурском Роспотребнадзоре.

- Самое эффективное средство профилактики гриппа - это прививка. Я призываю привить от гриппа себя и своих близких именно сейчас, чтобы осенью и зимой быть защищенными и не болеть, заявила заместитель главного государственного санитарного врача по Амурской области Перепелица Алла Анатольевна.