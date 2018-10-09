Полиция задержала человека, убившего благовещенца на автобусной остановке

СЕГОДНЯ 04:50 2018-10-09T04:51:37+03:00

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Громкое преступление, произошедшее в Благовещенске в апреле этого года, раскрыто. Тогда на автобусной остановке утром было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сам момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Эти съемки и помогли найти убийцу. Полиция задержала основного подозреваемого по этому делу аж в Тыве.

- В ходе просмотра записей полицейские выяснили, что перед тем как совершить преступление злоумышленник распивал алкоголь в компании с молодыми людьми. Полицейские опросили данных лиц, в результате стало известно место проживания и прозвище подозреваемого. Выяснилось, что злоумышленник приехал на заработки в Благовещенск из Республики Тыва. Оперативникам удалось установить его имя, фамилию, а также, что после совершения преступления данный гражданин выехал на родину. Сотрудниками уголовного розыска в Республике Тыва по ориентировке, направленной амурскими оперативниками, данный гражданин задержан, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

Обвиняемого в убийстве доставили в Приамурье. Его ожидает суд.