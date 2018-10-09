Появилось видео обрушения моста в Свободном

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-09T12:52:01+03:00

Во время обрушения пострадал только водитель моста. Фото: СОЦСЕТИ

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Момент обрушения моста на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области появилось в социальных сетях. На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, хорошо виден сам момент обрушения конструкции моста в то мгновение, когда на виадук въезжает тяжелая, груженая песком машина.

После обрушения водитель не выбирается из упавшей вместе с мостом авто. Позже стало известно, что мужчина сломал обе голени. Сейчас медики оказывают ему помощь в больнице.

От места падения убегают люди – это обычные прохожие и сотрудники РЖД. Известно, что в ходе ЧП кроме водителя грузовика больше никто не пострадал.

Обрушение виадука в Свободном произошло утром 9 октября. В городе введен режим ЧС – власти пытаются организовать движение общественного транспорта – дорога через виадук была самым удобным способом добраться до части Свободного. Спасатели разбирают завалы. На место отправлены два спецпоезда для восстановления путей.