Власти назвали причину обрушения моста в Свободном

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-09T12:52:11+03:00

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Правительство Амурской области сообщило, что по предварительным данным, обрушение моста на железнодорожные пути в Свободном вызвано движением по нему тяжелых грузовиков.

- По предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженного большегрузного транспорта. Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин экстренно выехали в город Свободный, где произошло обрушение моста. Первоочередная задача сейчас – не допустить транспортного коллапса, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Известно, что этот виадук был построен еще в 1982 году, активно использовался и давно капитально не ремонтировался. Он соединял центральную часть города с залинейной (расположенной за железнодорожными путями) частью. После ЧП решается проблема не только восстановления движения поездов по Транссибирской железной дороге, но и движение автотранспорта в самом городе Свободном – детей из детсадов и школ будут вывозить дополнительными автобусами. Рабочие срочно организовывают объездные пути.