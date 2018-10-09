2018-10-09T12:52:21+03:00
Происшествия

Губернатор Приамурья: для ликвидации последствий обрушения моста выделим деньги из резервов

Василий Орлов, глава региона, находится на месте ЧП в Свободном
Алексей КОЗЫРИН
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Глава Приамурья Василий Орлов прокомментировал обрушение моста в Свободном прямо с места ЧП.

- Ввели режим ЧС. Выделяем средства из резервного фонда для ликвидации последствий. Это необходимо в том числе для создания альтернативного транспортного сообщения в Свободном. Дело в том что это фактически единственный путепровод, который связывал две части города. Там, за мостом проживает порядка 10 тысяч человек, больница находится там же. Дорога, которая сегодня есть, альтернативная, находится в ужасном состоянии. Этот вопрос держим на особом контроле, - заявил Василий Орлов.

Напомним, виадук над железнодорожными путями в Свободном рухнул утром 9 октября. Два упавших пролета моста полностью перегородили Транссибирскую железнодорожную магистраль. В результате ЧП пострадал только водитель грузовика, оказавшийся на мосту в момент крушения.

va.orlovva.orlov
В области введен региональный режим ЧС, в 10.33 утра обрушились пролетное строение моста. Прямо на проходящий грузовой состав. Разбираемся на месте #моствсвободном #рухнулмост
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