Поезда по перекрытому рухнувшим мостом Транссибу пустят через час

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-09T12:52:30+03:00

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Три спецпоезда направлены в Свободный для того чтобы как можно скорее восстановить движение по Транссибирской магистрали. Составы едут из Белогорска, Шимановска и Магдагачи. С утра составы не могут пройти здесь из-за обрушившегося на пути моста.

- Сейчас специалисты убирают состав с пятого пути, и через час планируют по нему организовать движение пассажирских поездов, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Привлекут для разбора завалов и организации объездного пути и тяжелую технику и рабочих со стройки Амурского газоперерабатывающего завода.

- В ближайшее время на место обрушения для разбора завалов на путях Транссибирской магистрали прибудет более 10 единиц техники: это 80-тонные краны, тралы, погрузчики, самосвалы, грейдеры, а также компрессорные установки с отбойниками, с помощью которых будет раздроблен обвалившийся бетонный пролет моста, - сообщили представители компаний «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ.

На срочный ремонт находящейся в ужасном состоянии объездной дороги, которая теперь является единственной между залинейной и центральной частями Свободного, направлены 16 единиц техники.