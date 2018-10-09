После ЧП в Свободном решили проверить все мосты

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-09T12:52:40+03:00

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Василий Орлов, глава Амурской области, распорядился проверить все мосты и виадуки в регионе. Такое распоряжение губернатор сделал после того как 9 октября в Свободном мост рухнул на проходившие под ним железнодорожные пути. Чиновникам на местах кроме того необходимо будет усилить контроль за большегрузным транспортом: тяжелые самосвалы и фуры не должны ездить по непредназначенным для этого дорогам.

- Причины ЧП определят специалисты, а компетентные органы определят виновных. Наша задача - не допустить происшествий в будущем, - заявил Василий Орлов.

Средства на ликвидацию последствий ЧС, в том числе на организацию объездной дороги, выделят из резервного фонда области. А вот восстановление самого виадука – дело куда более серьезное и дорогое. Василий Орлов намерен поднять вопрос о восстановлении путепровода в ходе ближайшей командировки в Москву.