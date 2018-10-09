Движение поездов через Свободный восстановят только через несколько часов
Работы на завалах, образовавшихся после обрушения виадука в Свободном идут полным ходом. Тем не мене, движение поездов восстановить пока не удалось.
- Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов: №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва, №81 сообщением Благовещенск – Тында, - сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Для движения составов железнодорожниками принято решение сделать временный объездной путь. На такую работу требуется около четырех часов.
- До завершения этой работы пассажиров намерены перевозить с поезда на поезд на автобусах, минуя аварийный участок, - говорят в пресс-службе правительства Амурской области.
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