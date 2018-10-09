Движение поездов через Свободный восстановят только через несколько часов

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-09T12:48:13+03:00

Пассажиров будут пересаживать с состава на состав с помощью автобусов

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Работы на завалах, образовавшихся после обрушения виадука в Свободном идут полным ходом. Тем не мене, движение поездов восстановить пока не удалось.

- Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов: №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва, №81 сообщением Благовещенск – Тында, - сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Для движения составов железнодорожниками принято решение сделать временный объездной путь. На такую работу требуется около четырех часов.

- До завершения этой работы пассажиров намерены перевозить с поезда на поезд на автобусах, минуя аварийный участок, - говорят в пресс-службе правительства Амурской области.