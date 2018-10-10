2018-10-10T04:22:56+03:00
Политика

Амурский губернатор сменил руководителя Фонда капремонта

Василий Орлов недоволен работой организации
Алексей КОЗЫРИН
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Проблемы с Фондом капительного ремонта в Приамурье всплыли еще весной этого года – в деятельности организации нашла серьезные нарушения прокуратура. А на днях, во время поездки главы региона в Селемджинский район, руководство фонда перешло последнюю черту.

- Тема работы этой организации очень остро встала в Селемджинском районе, но о существующих проблемах мы знали и раньше. Я недоволен работой фонда, поэтому от занимаемой должности был освобожден его руководитель. Сейчас его обязанности исполняет заместитель. Итоги деятельности мы подведем весной, - заявил Василий Орлов.

Работу фонда пока придется контролировать сверху, этим займется лично министр ЖКХ Сергей Гордеев.

- Должно быть четко отражено, какие работы будут выполнены до весны, в течение зимнего периода времени. Это та тема, которая очень беспокоит граждан, поэтому нам необходимо уделить ей максимум внимания, - сказал губернатор.

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