В Благовещенске пройдет всероссийский молодежный космический фестиваль
Открытие фестиваля состоится 11 октября. Фойе Общественно-культурного центра станет «Космической аллеей». Здесь в течение всего дня будет работать открытое образовательное пространство. В ОКЦ можно посетить интересные площадки:
Объекты ракетно-космической отрасли в дополненной реальности.
Малая центрифуга (кресло Кука).
Купольный планетарий.
Демонстрация космического скафандра «Сокол».
Средства выживания космонавтов в экстремальных условиях.
Стыковка пилотируемого космического корабля с МКС.
Управление робототехническим комплексом космического назначения.
Мастер-класс «Ракетостроение» и выставка моделей ракет.
Тренажер визуально-инструментальных наблюдений.
Космическое ГТО.
Интерактивный стенд - имитатор рабочего места оператора лунного взлетно-посадочного корабля.
После церемонии открытия Космофеста и Дней Роскосмоса в Амурской области в большом зале ОКЦ пройдет общегородская встреча с российскими космонавтами. Гостями встречи станут Александр Александров - летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза; Елена Кондакова - летчик-космонавт РФ, Герой России; Сергей Кудь-Сверчков - космонавт-испытатель; Марк Серов - начальник летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации «Энергия».