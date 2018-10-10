В Благовещенске пройдет всероссийский молодежный космический фестиваль

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-10T08:29:10+03:00

В нем примут участие почти 1000 человек

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Открытие фестиваля состоится 11 октября. Фойе Общественно-культурного центра станет «Космической аллеей». Здесь в течение всего дня будет работать открытое образовательное пространство. В ОКЦ можно посетить интересные площадки:

Объекты ракетно-космической отрасли в дополненной реальности.

Малая центрифуга (кресло Кука).

Купольный планетарий.

Демонстрация космического скафандра «Сокол».

Средства выживания космонавтов в экстремальных условиях.

Стыковка пилотируемого космического корабля с МКС.

Управление робототехническим комплексом космического назначения.

Мастер-класс «Ракетостроение» и выставка моделей ракет.

Тренажер визуально-инструментальных наблюдений.

Космическое ГТО.

Интерактивный стенд - имитатор рабочего места оператора лунного взлетно-посадочного корабля.

После церемонии открытия Космофеста и Дней Роскосмоса в Амурской области в большом зале ОКЦ пройдет общегородская встреча с российскими космонавтами. Гостями встречи станут Александр Александров - летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза; Елена Кондакова - летчик-космонавт РФ, Герой России; Сергей Кудь-Сверчков - космонавт-испытатель; Марк Серов - начальник летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации «Энергия».