2018-10-10T09:59:31+03:00
Происшествия

Благовещенская полиция задержала юриста, обманувшего горожанку

Его подозревают в мошенничестве
Алексей КОЗЫРИН
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К этой криминальной истории привела обычная семейная ссора. В очередной раз поссорившись с супругом, благовещенка отправилась в полицию и написала на него желобу. На утро – отошла, и забрала свое заявление.

Но тут как тут нарисовался через знакомых юрист, который убедил гражданку, что забрать заявление – недостаточно, и ее мужу все равно грозит уголовное преследование. На самом деле, по несерьезности дела, супругу женщины ничего не грозило. Адвокат просто решил воспользоваться ее неграмотностью.

- Злоумышленник предложил за определенное денежное вознаграждение урегулировать данную ситуацию. Поверив «специалисту» женщина передала требуемую им сумму. В дальнейшем на протяжении нескольких дней злоумышленник неоднократно обращался к гражданке с целью получения дополнительных денежных средств, указывая на вновь открывшиеся обстоятельства. Об этом узнал супруг женщины и обратился в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе УМВД РВ по Амурской области.

Задерживали благовещенского адвоката полицейские и сотрудники ФСБ на «живца» - поймали прямо во время передачи денег от пострадавшей жительницы областного центра. Как оказалось мужчина ранее судим. Пострадавшая успела отдать ему 70 тысяч рублей, часть из которых он успел потратить.

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