2018-10-11T04:24:06+03:00
Происшествия

Поезда по Транссибу пошли без задержек

Последствия обрушения виадука на железную дорогу в Свободном все еще ликвидируют
Алексей КОЗЫРИН
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Упавший в Свободном мост все еще разбирают. Все пролеты моста пришлось обрушить и разбирать уже на земле – иначе сам процесс стал бы слишком опасным. 10 октября были полностью разобраны два пролета, освобождена часть путей – поезда, как грузовые, так и пассажирские, теперь идут через Свободный без задержек.

- В Свободном продолжается подсыпка ПГС и грейдеровка дорожного полотна на объездной автомобильной дороге по улице Деповская. К работам привлечено 3 грейдера и 5 грузовых автомобилей. Завершены работы по улучшению качества дорожного полотна на объездной автомобильной дороге по улице Зейской, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

В общей сложности в ликвидации последствий ЧП принимает участие более трехсот человек, 64 единицы техники, три спецпоезда.

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