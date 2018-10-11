Поезда по Транссибу пошли без задержек

СЕГОДНЯ 04:24 2018-10-11T04:24:06+03:00

Последствия обрушения виадука на железную дорогу в Свободном все еще ликвидируют

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Упавший в Свободном мост все еще разбирают. Все пролеты моста пришлось обрушить и разбирать уже на земле – иначе сам процесс стал бы слишком опасным. 10 октября были полностью разобраны два пролета, освобождена часть путей – поезда, как грузовые, так и пассажирские, теперь идут через Свободный без задержек.

- В Свободном продолжается подсыпка ПГС и грейдеровка дорожного полотна на объездной автомобильной дороге по улице Деповская. К работам привлечено 3 грейдера и 5 грузовых автомобилей. Завершены работы по улучшению качества дорожного полотна на объездной автомобильной дороге по улице Зейской, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

В общей сложности в ликвидации последствий ЧП принимает участие более трехсот человек, 64 единицы техники, три спецпоезда.