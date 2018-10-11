В Амурской областной инфекционной больнице произошел пожар

СЕГОДНЯ 07:54 2018-10-11T07:54:33+03:00

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Ранним утром 11 октября в приемном отделении амурской инфекционной больницы начался пожар. Неожиданно загорелся монитор системы видеонаблюдения. Охрана больницы вызвала пожарных.

- В связи с серьёзностью объекта, на котором случилось ЧП, на место было брошено 20 пожарных, смена спасателей, шесть единиц техники. Огнеборцы ликвидировали возгорание в течение четырех минут. В результате пожара поврежден монитор видеонаблюдения, закопчено помещение приемного бокса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Причина пожара пока не ясна. Пострадавших в результате ЧП нет.